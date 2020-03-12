РИАМО - 12 мар. В Воскресенске строители начали подготовку к сборке и надвижке пролета Афанасьевского моста через реку, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящий момент на левом берегу реки Москвы ведется устройство свай под металлоконструкции, общий вес которых составит 1,42 тысячи тонн», - отмечается в сообщении.

Новый мост располагается в 25 метрах от старого. Сейчас на нем устанавливаются сваи для опоры, всего их будет четыре. В конце месяца приступят к бетонированию фундаментов опор.

Участок реконструкции проходит от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (в районе села Ачкасово). Общая протяженность сооружения составляет порядка одного километра, из них 248 метров – длина моста. Расчетная скорость движения по новой автодороге составит порядка 70 километров в час. На мосту установят шумозащитные экраны, наружное и архитектурное освещение.

Благодаря мосту можно разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечить альтернативный выезд на федеральные дороги А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Для трех крупных микрорайонов, где проживает более 40 тысяч человек, улучшится транспортная доступность.

Афанасьевский мост построили в 1961 году. Мост был закрыт из-за аварийного состояния 1 июля 2018 года. Сооружение приняли на баланс города и приступили к проектным работам. В конце 2019 началась реконструкция мостового перехода.