РИАМО - 12 мар. В Егорьевске у одного из домов на Коломенском шоссе в четверг между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился перестрелкой, правоохранители задержали участников ссоры, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по указанному адресу между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в ходе произошедшего один человек был госпитализирован с телесными повреждениями.

По ее словам, участниками конфликта оказались 30-летний и 23-летний мужчины. Правоохранители доставили их в отдел полиции.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.