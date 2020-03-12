РИАМО - 12 мар. Неизвестный похитил мобильный телефон и денежные средства у 20-летнего жителя Брянской области в микрорайоне Богородский подмосковного Щелкова, сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 18-летнего местного жителя.

«По данному факту сотрудником Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.