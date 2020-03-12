РИАМО - 12 мар. Неизвестная украла мобильный телефон и деньги у 45-летней жительницы городского округа Озеры, общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнюю местную жительницу.

«В отношении подозреваемой следователями Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщается на сайте.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.