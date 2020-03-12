РИАМО - 12 мар. В городском округе Воскресенск в поселке имени Цюрупы завершили строительство дома культуры, объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На площади 1,4 тысячи квадратных метров разместились залы хореографии и ритмики, изостудия, музыкальная гостиная, вместительный концертный зал. Прилегающая территория благоустроена», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Дом культуры на 280 посетителей – учреждение, предназначенное для проведения культурно-массовых мероприятий, общественно-культурного сервиса, организации интерактивного культурного досуга, творческого развития.

Проект клуба предназначен для поселков Московской области. Визуально выделяются функциональные блоки: помещение для занятий, зал, коммуникации, вспомогательные помещения все обладают своим уникальным типом отделки фасада.

В Минстрое Подмосковья отметили, что дом культуры оснащен самым современным оборудованием.

Всего в 2020 году введут в эксплуатацию восемь объектов культуры в Московской области.

18 лет в поселке имени Цюрупы городского округа Воскресенск не было дома культуры по причине того, что предыдущее здание сгорело в 2002 году.