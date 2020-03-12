РИАМО - 12 мар. Студенты Высшей школы экономики будут участвовать в проектировании территорий городов Подмосковья в рамках проекта, который запустило министерство благоустройства Московской области совместно с Высшей школой экономики, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства благоустройства.

Впервые 6 марта учащиеся Высшей школы экономики встретились с заместителем министра благоустройства Подмосковья Валерием Лобановым по вопросу создания и разработки проектов благоустройства общественных территорий городов Московской области. На встрече обсудили особенности городов региона.

«Московская область в основном состоит из малых городов и основные принципы их проектирования вытекают именно из размера таких городов и бережного отношения к их истории. Во время работы над проектами особое внимание уделят историческому, культурному и природному наследию городов», - говорится в сообщении.

В ходе проектирования малых городов важно сохранить их исторический облик и одновременно сделать площади и набережные максимально насыщенными с точки зрения функционала.

Следующая встреча состоится уже в конце марта, на ней студентам будут предложены конкретные места в городах, благоустройство которых им предстоит разработать при поддержке министерства благоустройства и министра Михаила Хайкина.

«Привлечение волонтеров, молодежи, жителей является важной составляющей создания комфортной городской среды. Молодые, продвинутые, талантливые проектировщики помогут по-новому взглянуть на пространства. Это двухсторонний очень полезный опыт», - подчеркнул Хайкин.