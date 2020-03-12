РИАМО - 12 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил администрации Сергиево-Посадского городского округа перекрыть въезд на сортировочный комплекс, который владельцы превратили в незаконную свалку бытовых отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Владельцы земельного участка обязаны вывезти мусор и возместить ущерб. Виновниками будут заниматься правоохранительные органы, они должны быть наказаны в соответствии с действующим законодательством. По результатам проверки инспекторами регионального министерства ЖКХ выявлено, что деятельность по эксплуатации частной территории с нарушениями осуществляет фирма ООО «Игнис», - говорится в сообщении.

Сейчас в отношении этой организации идут проверки, предусмотренные законодательством.

Ранее экологические активисты в социальных сетях рассказали о появлении несанкционированного навала бытовых отходов на земельном участке неподалеку от закрытого полигона ТБО «Парфеново», расположенного в Сергиево-Посадском округе.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства оперативно провело выездную проверку загрязненного земельного участка по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Накопленный ущерб, который был нанесен окружающей среде, составляет 29 миллионов рублей. Эксплуатация этого участка земли ведется с нарушениями, доступ автотранспорта к свалке администрацией округа ограничен, а в течение недели несанкционированная свалка будет закрыта.

В министерстве ЖКХ поблагодарили активистов за своевременный сигнал о нарушении экологического законодательства, что позволило оперативно среагировать на ситуацию и наказать нарушителей.