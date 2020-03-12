РИАМО - 12 мар. В Подмосковье оштрафовали недобросовестного собственника земли на сумму 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областей.

В прошлом году ведомство проводило проверку в отношении гражданки, которая владела земельным участком 4,2 гектара в Дмитровском районе Московской области.

«Управлением установлен факт нарушения земельного законодательства РФ, выразившийся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», - отмечается в сообщении.

Кроме того, участок зарос сорняками и кустами.

В феврале 2020 года управлению Россельхознадзора удалось привлечь женщину к ответственности.