РИАМО - 12 мар. Современный фельдшерско-акушерский пункт введут в эксплуатацию во второй половине текущего года в деревне Бережки городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Объект возведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на участке площадью 0,25 гектара.

«Деревня Бережки расположена в 50 километрах к северо-западу от Москвы на берегу Истринского водохранилища. В настоящее время в деревне проживают более 100 человек, которым необходимо медицинское обслуживание», - говорится в сообщении.

Строительные работы начнут в июне. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием.