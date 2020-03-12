РИАМО - 12 мар. Неизвестный украл два детских велосипеда в городском округе Солнечногорск из подъезда дома в деревне Брехова, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

В результате полицейские задержали и доставили в дежурную часть 36-летнего уроженца республики ближнего зарубежья.

«По данному факту сотрудником Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщается на сайте.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.