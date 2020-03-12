РИАМО - 12 мар. В четверг председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов подписал постановление о награждении директора учреждения дополнительного образования Натальи Кадыгроб почетным знаком Думы «За верность Подмосковью», говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Решение по награждению было принято на заседании соответствующей комиссии парламента», – говорится в сообщении.

Почетный знак «За верность Подмосковью» — высшая награда Московской областной думы. Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет.