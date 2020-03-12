РИАМО - 12 мар. Комитет по поддержке женского предпринимательства создадут в Ленинском городском округе, его возглавит лауреат общероссийской премии «Лучший предприниматель года» Татьяна Ершова, сообщается на официальном сайте регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Решение об этом было озвучено на встрече женщин-предпринимателей Московской области, которая прошла в Видном в честь 8 Марта. На мероприятии женщины обсудили актуальные проблемы взаимодействия бизнеса с органами местного самоуправления, а также другие вопросы. Встреча проходила в формате «вопрос-ответ».

«Нам важно помочь женщинам-предпринимателям. У них на плечах и семья, и бизнес. Развитие женского предпринимательства направлено на создание постоянно действующего бизнес-сообщества, проведение образовательных мероприятий, организацию клубных и деловых тематических встреч, а также информационно-коммуникационную поддержку», - сказала Ершова.

На мероприятие пришли также участники проекта «Школьный бизнес-инкубатор». Они задавали вопросы о поддержке бизнеса в Московской области и познакомились с местными бизнесменами.