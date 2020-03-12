РИАМО - 12 мар. В Серпуховском округе завершается первый этап строительства тепличного комплекса в селе Турово, первый урожай планируют собрать в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проект шел достаточно тяжело, но сейчас в целом вопросы решены. В настоящее время строители ведут работы по остеклению теплицы, одновременно завершается монтаж системы отопления. Мы рассчитываем, что в середине года проект будет завершен. А в конце текущего года мы получим уже первый урожай», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В первую очередь построят шесть гектаров теплиц, всего комплекс будет располагаться на 11 гектарах. Проект обошелся в три миллиарда рублей.

В теплицах комплекса будут выращивать в основном томаты, но кроме этого, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салат и зелень. В год планируется выращивать более восьми тысяч тонн томатов.

Строятся не только тепличные помещения, по словам Разина, также будут зоны сортировки и упаковки плодоовощной продукции с ее последующей погрузкой в автотранспорт в сервисной зоне.