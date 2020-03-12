РИАМО - 12 мар. Подмосковные спортсмены выступят 17 и 18 марта на чемпионате России по конькобежному спорту в многоборье, состязания пройдут в Москве, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта.

В состав сборной команды Московской области вошли Елена Еранина, Екатерина Шихова, Анастасия Коркина, Ирина Кузнецова, Дарья Качанова, Руслан Рафиков, Илья Иванов, Александр Подольский, Антон Вдовиченков, Михаил Казелин, Даниил Чмутов и Даниил Алдошкин.

«Очередной чемпионат России является очередным серьезным вызовом для представителей Московской области. Им предстоит отстоять свое звание одних из главных фаворитов соревнований. Кроме того, выступление на этих стартах окажет влияние на их попадание в состав сборной страны на международные первенства», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Спортсмены примут участие в спринтерском многоборье (500+1000+500+1000 метров), а также в классическом многоборье (500+3000+1500+5000 метров для женщин и 500+5000+1500+10000 метров для мужчин).