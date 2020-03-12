РИАМО - 12 мар. На полигоне «Слизнево» в Наро-Фоминском городском округе завершили первый подготовительный этап рекультивации, проведены геодезические и разбивочные работы, уже выполнена частичная рекультивация и засыпка грунтом, установлены газодренажные скважины, говорится в сообщении аппарата советника губернатора Московской области в ранге министра Александра Когана.

Полигон закрыли в 2013 году в связи с исчерпанием лимитов на захоронение. Его площадь составляет восемь гектаров, объем свалочного тела превысил 1 миллион кубических метров, а объем навалов ТКО на прилегающей территории — 150 000 кубических метров. В январе 2020 стартовал второй этап технических работ на ТБО «Слизнево». Завершить рекультивацию планируют в октябре 2021 года.

«Этот полигон образован в 70-х годах прошлого столетия на месте бывшего песчаного карьера и был закрыт в 2013 году. Неправильная эксплуатация привела к тому, что тело полигона достигло водоохраной зоны. Чтобы переместить оттуда отходы и при этом не допустить расползания тела полигона, было принято решение строительства армогрунтовой стены, которая будет достигать высоты 10 метров»,- рассказал Коган.

пресс-служба аппарата советника губернатора Московской области в ранге министра Александра Когана пресс-служба аппарата советника губернатора Московской области в ранге министра Александра Когана 1 из 2

В четверг он посетил ТБО «Слизнево» и ознакомился вместе с общественниками и местными жителями с проведением работ по рекультивации полигона. Также Коган провел совещание с разработчиками проекта и подрядчиками работ.

Координатор федерального проекта «Чистая страна», первый заместитель секретаря Московского областного отделения политической партии «Единая Россия» Александра Коган отметил, что Подмосковье — регион-лидер по реализации нацпроекта «Экология». В первую очередь, это касается сферы обращения отходов.

«Много лет Московская область являлась одним из самых проблемных регионов в России с точки зрения утилизации твердых коммунальных отходов. Сейчас мы смело можем заявить, что Подмосковье – единственный регион в стране, который комплексно подошел к созданию современной отрасли обращения с отходами», - отметил Коган.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Подмосковье закрыто уже 28 из 39 полигонов. Также в регионе возвели шесть комплексов переработки отходов с внедрением самых передовых и современных технологий.