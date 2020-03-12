РИАМО - 12 мар. В рамках подготовки ко Дню победы в Химках приводят в порядок памятники и мемориалы, до 30 апреля отремонтируют 16 памятников и обелисков, а также 11 памятных досок, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Виды работ разные: какие-то памятники мы просто отмываем, очищаем после зимы. Какие-то штукатурим. Части памятников требуется замена гранитных плит. Также предусмотрено благоустройство территорий вблизи объектов памяти: замена лавочек и урн на площадках», - сказала заместитель директора МБУ «Комбинат по благоустройству и озеленению» Ирина Хворостянова.

Первым привели в порядок сквер имени Рубцовой. Там находятся несколько памятников погибшим и участникам войн, развернута выставка военной техники (танки, гаубицы, БМП, БТР), установлен мемориал героям необъявленных войн.

Кроме того, в честь 75-летия Победы ветераны ВОВ в городском округе Химки в апреле получат нулевые платежи за ЖКХ.