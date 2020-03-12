РИАМО - 12 мар. Председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов рассказал, что в Балашихе, Люберцах, Мытищах, Красногорске и других городах региона могут появиться новые мечети, сообщается на сайте «Радио 1».

«Мы тесно взаимодействуем с правительством Московской области, с губернатором. В первую очередь, рассматриваем возможность строительства мечетей в городах, где в этом есть потребность», - сказал Аббясов.

Он добавил, что сейчас строительство согласовывается как с властями, так и с местными жителями. Потребность возведения мечетей есть в ближайших к Москве городах Подмосковья – таких как Балашиха, Люберцы, Мытищи, Красногорск так далее, так как там сосредоточено много мусульман.

Аббясов отметил, что во многих округах работают мусульманские культурные центры, которые открыты для всех верующих.

В этих центрах они могут помолиться, получить начальный религиозное образование и поучаствовать в культурно-просветительских мероприятиях.

Сейчас на территории Подмосковья действуют восемь мечетей в таких городах, как Орехово-Зуево, Щелково, Звенигород и другие. Последний был построен в городе Солнечногорске.