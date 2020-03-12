РИАМО - 12 мар. В национальном парке «Лосиный остров» раньше срока проснулись гадюки, администрация парка просит посетителей не убивать редких животных при встрече, говорится в сообщении пресс-службы нацпарка.

«Мы призываем граждан не относиться к змеям жестоко и не убивать их. При встрече со змеями самое оптимальное - тихонько отойти, не создавая у животного чувства опасности», - сказал директор парка Рустам Якубов.

Гадюка занесена в Красную книгу, поэтому ее убийство будет наказываться штрафом в размере пяти тысяч рублей.

Из-за аномально теплой погоды в лесах Москвы и Подмосковья проснулись не только гадюки и клещи, но и бабочки и божьи коровки.