РИАМО - 12 мар. В поселке Тропарево Можайского городского округа начат демонтаж конструкций существующего здания школы, на его месте возведут новое общеобразовательное учреждение, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В новом здании школы будут обустроены учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, помещения для занятий творчеством и спортом. На прилегающей территории появятся футбольное поле и площадки для игр и отдыха. Школа будет рассчитана на 275 учеников», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В рамках данного проекта предусмотрены работы по комплексному благоустройству. Завершить строительство и ввести школу в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Подрядчиком выступает ООО «Западная строительная компания». Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета.

Возведение нового объекта образования ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после обрушения кровли пристройки Тропаревской школы в 2019 году.