РИАМО – 12 мар. В течение трех лет возле аэропорта Внуково построят трехзвездочную гостиницу площадью пять тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Земельный участок площадью 0,98 гектара, предназначенный для строительства гостиницы, имеет удобное расположение: поблизости от него находятся международный аэропорт Внуково, футбольный и волейбольные клубы, бассейн и центральный парк «Внуково», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Для определения инвестора проводили аукцион за право аренды участка под строительство гостиницы. В ходе активной борьбы между двумя инвесторами цена земли выросла в три раза и составила 10,5 миллиона рублей.

Инвестор-победитель отметил, что аукцион – это возможность расширить бизнес и приобрести новый опыт.

«Площадь будущей гостиницы во Внукове большая – более 5 тысяч квадратных метров. Будем думать над организацией пространства, но в целом планируем строить доступную для любых туристов гостиницу – 2 или 3 звезды», – добавил победитель аукциона.

Посмотреть предстоящие аукционы можно на инвестиционном портале Москвы.