РИАМО - 12 мар. Неизвестный похитил мобильный телефон и деньги у 29-летней жительницы городского округа Жуковский, общая сумма ущерба составила более 36 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

По итогам следствия полицейские задержали 29-летнего местного жителя.

«По данному факту сотрудником Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщается на сайте.

В отношении подозреваемого Жуковским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.