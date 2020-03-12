РИАМО - 12 мар. На фестивале «Русский Мир» в Сергиевом Посаде 20 июля сойдутся в мечевом бою 333 богатыря, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Фестиваль «Русский Мир» совместно с Федерацией современного мечевого боя России в этом году планирует рекордные маневры, в которых смогут принять участие как дети, так и люди старшего возраста. Это не только прекрасный праздник истории, но и возрождение воинских традиций наших предков, воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения», - сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Участники соберутся возле стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, чтобы установить рекорд по современному мечевому бою. Воины будут соревноваться в нескольких дисциплинах: «стенка на стенку», «битвы с резервами», «захват флагов», «круговая оборона», «битва на мостах», «удержание базы» и «защита командиров».

Любой желающий может взять напрокат доспехи и встать под знамена одной из трех команд, которые будут сопровождать опытные инструкторы от Федерации современного мечевого боя России.

В рамках события пройдют турнир по современному мечевому бою на мягком безопасном оружии для новичков и спортивные соревнования для опытных спортсменов.