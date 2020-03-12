РИАМО - 12 мар. В Москве на улице Бауманская, дом 5, строение 1 загорелось одноэтажное металлическое строение, площадь пожара составила около 100 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главное управление МЧС России по Москве.

«12 марта 2020 года в 18:37 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Бауманская, дом 5, строение 1», - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.

Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.