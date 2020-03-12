РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Памятный вечер песен военных лет, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в четверг в КДЦ «Заря» Балашихи, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов предложил проводить подобные вечера с участием ветеранов, тружеников тыла и детей войны во всех микрорайонах горокруга, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Более 40 песен, многие из которых написаны в годы ВОВ, прозвучали в этот вечер на концерте, организованном членами женского клуба «Зарянка», на котором побывал депутат. Участники вечера исполнили свои любимые композиции: «Синий платочек», «Катюша», «Огонек», «День Победы», рассказали об истории создания самых известных военных песен, авторах и артистах, выступавших с концертами под пулями и бомбежками на передовой.

«Мы сегодня вспомнили бессмертные композиции великих поэтов и музыкантов Великой Отечественной: Александра Вертинского, Михаила Исаковского, Константина Симонова, Никиту Богословского и многих других, которые в страшные годы писали такие понятные, честные и духоподъемные песни. И спустя 75 лет они живут в наших сердцах, памяти, даже не приходится вспоминать слова, только заиграет вступление», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил всех участников мероприятия за теплый вечер, прекрасные голоса и знакомые с детства песни и предложил проводить подобные вечера песен военных лет во всех микрорайонах Балашихи с приглашением ветеранов, тружеников тыла и детей войны, в том числе на эстрадных площадках городских парков, когда установится теплая погода.

Женский клуб «Зарянка» создан в 2011 году, входит в состав общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов микрорайона Заря и объединяет более 70 участниц клуба.