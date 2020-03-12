РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мар. В подмосковных Котельниках в текущем году запланировано благоустройство городского бульвара в микрорайоне Силикат, там проведут функциональное зонирование участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Бульвар находится в центре микрорайона и является местом наибольшего притяжения для жителей. Вокруг бульвара расположены основные социальные учреждения, продуктовые магазины, памятники архитектуры и истории, а также образовательные учреждения.

«Концепция благоустройства предполагает модернизацию существующей территории для увеличения эффективности используемого пространства местными жителями. Основной ее идеей является функциональное зонирование участков, расположенных вдоль пешеходного бульвара», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В западной части бульвара благоустроят диагональную дорогу, связывающую несколько новых объектов, которые предлагается разместить в ее границах. На этом месте появятся зоны для активного отдыха: спортплощадка для волейбола и баскетбола, зона для занятий воркаутом, детская игровая площадка с новыми качелями, а также функциональная площадь для общественных мероприятий. Вокруг этих зон появится благоустроенный ландшафт с элементами в форме зеленых холмов, которые смогут визуально разделить интерактивные зоны.

Восточная часть бульвара представляет собой мемориальный комплекс, в границах которого разместят памятники истории Великой Отечественной войны: стелу, танк и стену памяти. Вокруг мемориального комплекса откроется летний театр, возле которого будет функционировать сезонная выставка творчества местных жителей.

Будут облагорожены сады деревьев, которые визуально разделятся на «белый», «красный» и «мемориальный». Вдоль бульвара появится еще одна новая детская площадка.

Вокруг благоустраиваемой территории создадут зеленый буфер из растений, которые позволят оградить ее от примыкающих зданий.