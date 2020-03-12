РИАМО - 12 мар. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» под открытым небом расцвел первый в Москве рододендрон даурский, более известный в народе как «багульник сибирский», говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

Посетители сада могут увидеть кустарник с эффектными розовыми цветками на Вересковой горке.

«Свое название рододендрон даурский получил от Даурии — так называли часть Забайкалья, населявшуюся даурами. В дикой природе он растет в Азии к востоку от Алтайских гор. Отличается высокой зимостойкостью, любовью к свету и может применяться при лечении ревматизма и сердечно-сосудистых заболеваний», - говорится в сообщении.

Также продолжается цветение подснежников, белоцветников, крокусов, примул, рождественских роз, пролесок, рододендрона, волчьего лыка.