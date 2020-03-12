РИАМО - 12 мар. «Мособлгаз» поменял 650 газовых приборов ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Московской области, в рамках акции «Мособлгаз – с благодарностью за Великую Победу», говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

«По поручению губернатора мы проводим акцию для наших уважаемых ветеранов. Наши специалисты осуществляют обход: мы сами проводим комплексное обслуживание газового оборудования. Всего на данный момент в акции приняли участие 1250 человек», – сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Заявку на участие в мероприятии можно подать самостоятельно. Для этого можно позвонить по номеру горячей линии: 8 (800) 200-24-09, обратиться в районно-эксплуатационную службу филиала «Мособлгаза» или оставить заявку на сайте.

Участниками акции могут стать ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Абоненты должны иметь постоянную регистрацию по месту жительства на территории Московской области либо Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

Акция «Мособлгаз – с благодарностью за Великую Победу» стартовала месяц назад. За это время предприятие безвозмездно установило участникам новые плиты, котлы и другое газовое оборудование вместо устаревшего.