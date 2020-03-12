РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Ветеран Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска подготовил уникальную монографию из четырех книг «Боевые патроны стрелкового оружия», в которой изложил историю возникновения и развития боевых патронов стрелкового оружия от времени изобретения пороха до конца первого десятилетия ХХI века, сообщается на сайте предприятия.

«Кандидат технических наук, лауреат премии Ленинского комсомола, премии имени Сергея Мосина и премии правительства РФ в области науки и техники, бывший начальник отдела по разработке стрелковых боеприпасов ЦНИИТОЧМАШ Владислав Дворянинов, который проработал на предприятии более 50 лет, подготовил уникальную монографию из четырех книг «Боевые патроны стрелкового оружия». Над монографией автор работал более 17 лет, основываясь на богатейшем личном опыте, обширных архивных материалах и отчетах», – говорится в сообщении.

Впервые в одном издании подробно, последовательно и объективно изложена история возникновения и развития боевых патронов стрелкового оружия от времени изобретения пороха до конца первого десятилетия ХХI века. Написанные простым и понятным языком тексты читаются удивительно легко и будут интересны как специалистам, так и любителям техники и стрелкового оружия.

«Я - обычный инженер-конструктор, любящий свою профессию и с удовольствием принимавший участие в разработке различных боевых патронов стрелкового оружия. Поэтому и книги, на мой взгляд, получились неплохими», – сказал Дворянинов.

Каждая из объемных книг, насчитывающих от 500 до 700 страниц, является самостоятельным произведением, по-своему интересна и ценна. Многие данные уникальны и опубликованы впервые.

Первая книга посвящена периоду от доисторических времен до середины ХХ века, вторая – зарубежным патронам от окончания Второй мировой войны до наших дней, третья и четвертая – современным отечественным патронам, в разработке многих из которых автор принимал непосредственное участие.

Несколько экземпляров монографии ЦНИИТОЧМАШ передаст профильным кафедрам Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Волгоградского государственного технического университета, Тульского государственного университета, Казанского технологического университета, с которыми предприятие тесно сотрудничает и где одними из опорных факультетов и кафедр является стрелково-пушечное оружие.