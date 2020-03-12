РИАМО - 12 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение ввести в регионе режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса, так, с 13 марта вводится запрет на проведение всех массовых мероприятий с количеством участников более 5 тысяч человек, сообщила журналистам министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Всем организаторам массовых спортивных, культурных мероприятий с меньшим количеством участников также рекомендуется воздержаться от проведения этих мероприятий до снятия ограничений», - рассказала Стригункова.

Также она отметила, что подмосковным работодателям порекомендовали оказывать содействие сотрудникам, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, в обеспечении режима самоизоляции на 14 дней.

С 13 марта запустят горячую линию для граждан, которые приезжают из вышеуказанных стран. Сообщить информацию о месте, дате пребывания, возвращения, а также передать свою контактную информацию можно по телефону: 8 (800) 550-50-30.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 125 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 4,7 тысяч человек, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 34 случая коронавируса.

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