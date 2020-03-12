РИАМО - 12 мар. Сотрудники полиции ОМВД России по городскому округу Жуковский побеседовали со школьниками о поступлении в учебные заведения МВД Российской Федерации с возможностью последующего трудоустройства, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

Целью данной акции явилась агитация школьников выпускных классов к поступлению в высшие учебные заведения министерства внутренних дел России.

«Полицейские рассказали будущим выпускникам о порядке поступления в вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности полицейских. Учащиеся узнали, что при отборе кандидатов на службу в органы внутренних дел особое внимание уделяется их образовательному уровню, морально-деловым качествам, состоянию здоровья, физической подготовке», – сообщается на сайте.

В завершение мероприятия ребятам был показан видеоролик об обучении в Московском Университете МВД России имени В.Я. Кикотя.