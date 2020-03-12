РИАМО - 12 мар. В Подмосковье при проведении капитального ремонта многоквартирных домов применяются уникальные технологии утепления фасадов с применением навесных панелей, что позволяет экономить на отоплении до 30%, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В 2019 году в Московской области по данной системе были утеплены 118 фасадов многоквартирных домов на территории 14 муниципалитетов. Жители домов теперь могут не только наслаждаться красивым внешним видом своего дома, но и почувствовать тепло в прямом смысле слова. В 2020 году мы планируем утеплить еще 109 фасадов МКД», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов уточнил, что главным преимуществом системы является скорость монтажа. Требуется в шесть раз меньше отверстий для крепежа, таким образом дискомфорт жителей при проведении работ сведен к минимуму. Панели собирают на заводе и к дому привозят уже готовые блоки.

Монтаж таких панелей возможен в любое время года.