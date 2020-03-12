РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска в текущем году установят две современные детские игровые площадки (ДИП), всего с 2016 года в поселке обустроили шесть новых площадок, сообщил глава территориального отдела администрации городского округа Валерий Боярко.

«С 2016 по 2019 год обустроено шесть детских игровых площадок площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. На 2020 год запланировано строительство еще двух площадок возле домов №№67, 68 и 17А», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что площадки в 2018 и 2019 годах обустраивались с учетом мнения жителей, в обсуждении принимали участие и представители ТОС. Таким образом, в поселке с населением около 3,8 тысячи человек после установки площадок в 2020 году во всех дворах будут современные и удобные игровые комплексы.

«Такой обеспеченности нет ни в одном микрорайоне округа. Кроме этого, обустроены площадки и в деревнях Луковня, Кутьино, поселке санатория «Родина», - уточнил Боярко.

Работа администрации Подольска по обеспечению населенных пунктов в границах ТО «Дубровицкий» положительно оценена большинством жителей поселка. За нарушение сроков выполнения работ к подрядчикам в рамках договорных отношений применяются штрафные санкции. Выявленные в ходе эксплуатации недостатки будут устранены в рамках гарантийных обязательств.