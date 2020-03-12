РИАМО - 12 мар. Раменские врачи провели успешную операцию пациента, который поступил в больницу с тяжелой открытой проникающей черепно-мозговой травмой с вдавлением осколков в полость черепа, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Раменскую больницу поступил 40-летний пациент с тяжелой открытой проникающей черепно-мозговой травмой с вдавлением осколков в полость черепа до 1,5 сантиметра, разрывом твердой мозговой оболочки и внедрением отломков в вещество мозга. Площадь вдавления левой теменной кости составила 7,5 на 10 сантиметров.

«Наши специалисты успешно прооперировали пациента. Была проведена резекционная трепанация черепа в левой теменной области, удалены вдавленные, проникающие в вещество головного мозга отломки костей, остановлено кровотечение из поврежденных сосудов коры головного мозга, ушита твердая мозговая оболочка», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Раменской больницы Сергей Леонов.

Пациент находится в сознании с первого дня после операции и у него не выявлены неврологические нарушения. Сейчас он продолжает реабилитацию в больнице, находится под наблюдением врачей и готовится к выписке в ближайшее время.