РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мар. Пожилых жителей подмосковных Котельников в четверг научили готовить пиццу на мастер-классе в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В рамках программы губернатора «Активное долголетие» в Котельниках прошел мастер-класс для пенсионеров от семейного кафе «Космик». Участники мастер-класса приготовили классическую пиццу «Маргарита», - говорится в сообщении.

«Космик» еженедельно проводит в рамках проекта «Активное долголетие» не только турниры по боулингу, но и кулинарные мастер-классы.