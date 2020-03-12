РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В собственник заброшенного здания на улице Ленина в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начал затягивать его сеткой после вмешательства администрации округа, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В теруправление микрорайона Климовск поступили обращения жителей по вопросу ненадлежащего состояния фасада нежилого здания на улице Ленина, 2/2, находящегося в частной собственности.

«Территориальное управление направило обращение собственнику здания о необходимости завешивания фасада здания маскировочной сеткой. 12 марта начались работы по натягиванию сетки», - говорится в сообщении.