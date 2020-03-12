РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В люберецком техникуме имени Юрия Гагарина стартовал второй этап VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы - 2020» (WorldSkills Russia Juniors), сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В течение трех дней юниоры соревнуются в двух компетенциях: «Обслуживание авиационной техники» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Победители будут защищать честь Московской области в финале национального чемпионата», - сказал Ружицкий.

Учащиеся Инженерной школы №6 Люберец выполняют работу по четырем модулям в компетенции «Обслуживание авиационной техники». Девятиклассники производят сборку листового металла, осуществляют монтаж системы управления воздушного судна.

На площадке техникума в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» соревнуются учащиеся школ №№6 и 48 Люберец, а также школьники из Жуковского, Щелкова, Воскресенска. Ребята моделируют захват для груза сложной формы и проверяют коптеры на прочность в полетах по трассе в FPV-шлеме.

На протяжении трех дней работу школьников оценивает компетентное жюри, в его составе - студент четвертого курса техникума, победитель Национального чемпионата WorldSkills Russia 2019 года в Казани Максим Шехватов.