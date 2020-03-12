РИАМО - 12 мар. За минувшие сутки в Москве выявили четыре новых случая заражения кронавирусной инфекцией, все заболевшие посещали страны, где отмечается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Также за сутки по одному случаю заболевания коронавирусом выявили у граждан РФ в Калининграде и Краснодарском крае.

«Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», - говорится в сообщении.

Трое пациентов вернулись в столицу тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов. Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один – в инфекционной больнице №2. Заболевшие коронавирусом прибыли рейсом №DP-804 01.03.2020 Бергамо-Москва. Всего в столице выявлено 19 случаев коронавируса.

Таким образом, на сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 34 случая коронавируса. Так, инфекция зафиксирована у 31 гражданина России, вернувшихся из-за рубежа, двух граждан Китая и у одного гражданина Италии.

После выздоровления уже выписаны два гражданина КНР и один гражданин России. Кроме того, из медучреждений выписали граждан РФ, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 125 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 4,7 тысяч человек, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.