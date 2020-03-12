РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мар. Для граждан призывного возраста из подмосковных Котельников подготовили 300 повесток на прохождение медкомиссии, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Администрация городского округа Котельники подготовила 300 повесток гражданам призывного возраста на прохождение медицинской комиссии, которая пройдет с 20 по 31 марта в военном комиссариате городов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино», - говорится в сообщении.

Медицинская комиссия военного комиссариата определит пригодность жителей Котельников к военной службе в Вооруженных силах Российской Федерации.