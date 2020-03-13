РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мар. В нескольких населенных пунктах Домодедова в пятницу ожидается нарушение электроснабжения в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с работами, проводимыми в электросетях ПАО «МОЭСК» по расчистке трассы, ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: городской округ Домодедово, микрорайон Северный, промзона, улица Краснодарская», – говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии там ожидается на четыре часа в промежуток времени с 9:00 до 16:00.

В тот же промежуток времени, также на четыре часа ожидается нарушение электроснабжения в СНТ «Матвеевка», деревне Красино, микрорайоне Востряково на улицах 1-я, 2-я Южная, 2-я Овражная, 2-я Поселковая, Береговая, Огородная, Подольская, проспект 1-го Мая, Трудовая; в селе Домодедово на улицах Фадеевка и Новая.

С 9:00 до 10:00 и с 14:00 до 15:00 на 10 минут ожидается отключение электроэнергии в селе Домодедово, в деревне Павловское и селе Ям на улице Путейская.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения», по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70 или в диспетчерской «Южных сетей» по номеру: 8(496)796-39-27.