РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. Финал конкурса «Мамочка-люберчаночка» состоится в пятницу в поселке Красково подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Четвертый год подряд конкурс «Мамочка-люберчаночка» организует сообщество активных мам Люберец «Мама оффлайн» при поддержке администрации округа.

«Финал ежегодного творческого конкурса «Мамочка-люберчаночка» пройдет 13 марта на сцене Красковского культурного центра. Сбор гостей начнется в 16:30», - говорится в сообщении.

В 2020 году за звание «Мамочки-люберчаночки» поборются 19 участниц. Жюри оценит их эрудицию, чувство юмора, творческий подход, сценическую культуру, хореографические и спортивные данные. К итоговому выступлению конкурсантки готовились в течение двух месяцев.

Победительница конкурса получит сертификат на туристическую поездку. Всем участницам также вручат подарки и сувениры.

Адрес Красковского культурного центра: поселок Красково, улица Лорха, дом №2.