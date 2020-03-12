РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг поздравил с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Алексея Карнюшина, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«От имени президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева разрешите поздравить вас с юбилеем! За вашими плечами более 40 лет трудового стажа. От всего сердца желаю здоровья, долголетия, оптимизма, любви родных и близких! С днем рождения, Алексей Павлович!» – сказал Ружицкий.

Он вручил юбиляру цветы, подарки и поздравительные адреса.

Алексей Карнюшин родился 12 марта 1930 года в Рязанской области. В 1942 году закончил 7 классов. Вместе со сверстниками отправился на лесоповал: обеспечивал дровами поезда железной дороги. После войны уехал с родственниками в Москву, где устроился работать сварщиком. С 1946 по 1948 годы восстанавливал заводы в Брянске и Калуге. В 1950 году Алексея забрали в армию.

После армии он работал сварщиком на заводе имени Ухтомского в Люберцах, затем – на заводе «Станкоагрегат» в Москве. В 1985 году Алексей Павлович ушел на пенсию. Имеет орден Труда, орден Трудового Красного Знамени. В Люберцах живет с 1953 года.