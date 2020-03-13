РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Жители Подольска смогут узнать об обычаях и традициях племени химба в СДК «Романцево» в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В сельском Доме культуры «Романцево» Подольска 13 марта пройдет еженедельная встреча в рамках семейной познавательно-развлекательной программы «Сказочная горница «Путешествия во времени». На этот раз участникам расскажут о племени химба (проживающем в северной Намибии в области Кунене – ред.). В частности, гости вечера узнают о традициях и обычаях данного народа. Начало мероприятия в 19:00», – говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить по адресу: поселок радиоцентра Романцево, дом №10. Вход свободный.