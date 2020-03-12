РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В Московском областном колледже информации и технологий Подольска провели образовательный семинар «Первые шаги к предпринимательству», на котором рассказали о том, что нужно знать начинающим предпринимателям, сообщается на сайте администрации округа.

Образовательный семинар на тему «Первые шаги к предпринимательству» состоялся в МОКИТ 11 марта. Мероприятие приурочили к проходящей в колледже неделе экономики.

«В ходе семинара преподаватель предметно-цикловой комиссии экономических дисциплин рассказала о том, что нужно знать начинающему предпринимателю и с чего начать, если хочешь открыть свой бизнес. Студентка колледжа Татьяна Романова выступила с презентацией, в которой подробно осветила вопросы выбора организационно-правовой формы и системы налогообложения для предпринимателей», - говорится в сообщении.

В заключение собравшимся рассказали о необходимости соблюдения финансовой культуры в рамках выбора идеи для бизнеса.