РИАМО - 12 мар. На юге Москвы легковой автомобиль сбил женщину с ребенком, в результате инцидента пешеходы получили травмы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На пересечении улиц Борисовские Пруды и Ключевая водитель на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком. Они получили травмы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.