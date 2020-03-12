РИАМО - 12 мар. Власти Москвы опровергли информацию о том, что пациент больницы в Коммунарке умер из-за коронавируса, результаты теста показали отрицательный результат, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в больнице в Коммунарке скончался пациент и причиной смерти могла быть коронавирусная инфекция.

«Пациент 75 лет поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии по витальным показаниям по скорой медицинской помощи с явлениями дыхательной недостаточности. Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи и были продолжены в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

Мужчина скончался через 40 минут после поступления в больницу.

Причиной смерти стало кровоизлияние в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе хронического гепатита и рака поджелудочной. В легких мужчины не обнаружили патологических изменений.

Результаты исследования на коронавирус были отрицательными.

В больницу в Коммунарке поступают пациенты с подозрением на коронавирус.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 127 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4,7 тысячи человек, свыше 68,3 тысячи пациентов выздоровели. В Москве на данный момент зафиксировали 15 случаев заболевания.

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