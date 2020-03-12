РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Учащиеся Московского областного колледжа информации и технологий победили в соревнованиях по шашкам, проводимых в рамках окружной студенческой универсиады в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В спорткомплексе «Труд» Подольска 11 марта прошли соревнования по шашкам и шахматам в рамках универсиады среди студентов среднего профессионального и высшего образования.

«Так, в результате игры в шашки первое место завоевали студенты МОКИТ, второе – Российского университета туризма и сервиса, а третье – воспитанники профессионального колледжа «Московия», – говорится в сообщении.

По итогам игры в шахматы первое место у студентов Российского университета туризма и сервиса, второе – у колледжа «Московия», третье завоевали учащиеся МОКИТ.