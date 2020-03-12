РИАМО - 12 мар. В столице заработал оперативный штаб по строительству инфекционного центра в рамках борьбы с распространением коронавируса, штаб будет собираться ежедневно для принятия оперативных решений, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина мы сформировали оперативный штаб, в который вошли представители всех служб и ведомств, задействованных в работе по строительству инфекционного центра в рамках мер по сдерживанию коронавирусной инфекции. Штаб уже начал свою работу», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что главной задачей штаба являются координация и контроль всех процессов строительства. Штаб будет собираться ежедневно для принятия оперативных решений.

Центр инфекционных заболеваний построят в рамках режима повышенной готовности для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Больницу построят в короткие сроки из быстровозводимых конструкций.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 127 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4,7 тысячи человек, свыше 68,3 тысячи пациентов выздоровели. В России выявлены 28 случаев заражения.