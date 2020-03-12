РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Общественник Сергей Агаджанян из подмосковных Люберец на тренировке в Видновском ПАТП перетянул автоколонну весом около 50 тонн, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

«Во время тренировки-трюка экстремал Сергей Агаджанян перетянул эвакуатор MAN весом 40 тонн, к которому был прицеплен за передний мост автобус «Мострансавто» среднего класса весом более 9 тонн. Одновременно спортсмен надул до разрыва трехлитровую грелку, заправленную конфетти», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что тренировка-трюк прошла без специальных приспособлений.

Весной Агаджанян перетянет отечественный самолет Sukhoi Superjet 100 и одновременно надует до разрыва медицинскую грелку объемом три литра.