РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Развлекательная программа для жителей Люберец пройдет 15 марта в парке «Наташинские пруды», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Пятнадцатого марта жителей и гостей городского округа Люберцы ждут в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» на развлекательную программу для всей семьи. Начало в 12:00», - говорится в сообщении.

Сказочные герои из театральной студии «Первый шаг» Люберецкого дворца культуры проведут интерактивную программу, рассчитанную на детей и их родителей. Самых любознательных гостей парка ждет мастер-класс «Веселая арифметика» от центра интеллектуального развития Smartykids.

«Программа пройдет на площади народных гуляний. Приходите за отличным настроением», - заключается в материале.