РИАМО - 12 мар. Депутаты Московской городской думы на внеочередном заседании большинством голосов подержали закон о поправке в Конституцию РФ, передает в четверг корреспондент РИАМО.

За закон о поправках в Конституцию РФ проголосовало 26 депутатов Мосгордумы, против - 11 депутатов, и три депутата воздержались.

«Историческими для нашей страны являются поправки, направленные на развитие парламентаризма в России. Президент «делится» своими полномочиями с Государственной думой и Советом Федерации, что говорит об усилении роли парламента в стране», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что окончательное решение по поправкам в Конституцию РФ остается за жителями России, которые свою позицию выразят в ходе всероссийского голосования 22 апреля.

Депутаты Госдумы на заседании 11 марта приняли закон о поправке к Конституции РФ, в тот же день Совет Федерации одобрил данный закон. После этого сенаторы направили документ на рассмотрение региональных парламентов. Уже 14 марта Совфед может утвердить итоги рассмотрения закона в субъектах РФ.

Уже более 2/3 парламентов регионов России поддержали закон о поправке в Конституцию страны. В том числе, поправки поддержала Мособлдума.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ планируют провести 22 апреля.